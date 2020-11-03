永崴投控(3712)旗下光燿，接獲新客戶訂單開始小量試產，光燿有機會在4Q由虧轉盈，進一步帶動永崴4Q終結虧損。永崴盤中亮燈漲停。

永崴旗下光燿科技，由一群曾在光學研究機構及從事光學鏡片、鏡頭設計製造、精密射出成形及模具製造的專業人員，累積其十多年的經驗，在理論與實務兼備下所建立的公司。公司成立初期僅十餘名員工，在短短幾年期間已成長為千人的規模，同時已在大陸鹽城建立生產基地並結合台灣的研發優勢，以因應市場快速變化並滿足客戶多樣化之需求，目前已發展成為國內的精密光學鏡頭領導廠商之一。服務的客戶包括：1.智慧型手機、平板電腦、體感遊戲機鏡頭；2.光通訊光纖接頭。光燿科技一年的營收約在4~5億元，客戶大都為大陸的手機品牌廠。光燿在接獲新訂單挹注下，4Q有機會可以虧轉盈。

永崴投控旗下的4大子公司包括：勁永、崴強、光燿和森崴公司。於永崴投控成立後，彼此間將更強化鞏固各自專業領域之優勢，在行銷、採購及研發資源互補共享及充分合作下，整合各家公司資源，發揮客戶整合行銷優勢，並在產品上下游間垂直整合後，將可擴大營運規模，增加經濟效益，提升整體營運績效及競爭能量，進而增進彼此間未來成長空間。勁永的年營收約在17~20億之間，包括品牌和蘋果通路商DG LifeStyle；而崴強年營收約在40~50億元；光燿年營收約4~5億元；森崴年營收約10億元。

永崴日前再增加第38家被控股的公司，名為勁永新能源，生產項目為各類的電池，產地為徐州，資本額約4000萬人民幣。

(時報資訊)