英國國防部將從美國開發商中收回該國核子武器營運和開發的直接控制權力，這些美國的武器開發商抱括洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、Serco，以及雅各布工程集團(Jacobs)。

英國核子武器設備的運作一直交給英國的AWE管理集團，該集團自1999年開始至今長達25年合約；AWE集團有51%股權在洛克希德馬丁，其餘各24.5%分別握在Serco和雅各布。

英國政府表示，儘早結束該商業合約有助於提高英國的核武威攝地位，為納稅人帶來價值。

Serco股價在消息傳出後跌13%。該公司證實了已被告知將終止合約。

而位處英國南部的AWE管理集團將被要求維持新武器開發的能力。AWE管理表示，預計為其進行中的交易和稅前獲利在2020年貢獻1700萬英鎊(約合2200萬美元)。

AWE管理表示，如果明年的合約轉手過程順利，明年全年獲利將與今年相當，而今年獲利將在財測預期的接近水準。

(時報資訊)