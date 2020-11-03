恆生指數開高229點後，一口氣站上50日線約24504點，以及10日線約24663點位置。之後，恆指愈走愈高，交易約1個半小時大漲500點，站上25000關卡。早盤收盤前，漲勢雖收斂但還是站穩百日線約24750點。恆生指數早盤收24938.44點，上漲478.43點，漲幅1.96%。國企指數(H股)早盤收10085.10點，上漲148.54點，漲幅1.49%。

大型金融股領漲，友邦保險漲近6%，匯豐控股漲近4%，光是這兩檔金融股，就拉抬大盤逾200個漲點。另外，建設銀行漲近3%，香港交易所也漲2.5%。

中國大陸公布新能源汽車發展計畫，2025年其銷售量將佔市場兩成左右，持續激勵汽車族群向上。前個交易股價飆升14%的吉利汽車再接再勵漲逾4%，比亞迪續創新高，股價曾高177.9港元高點，但獲利賣壓湧現，股價一度下跌2.1%。

不過，騰訊與美團卻逆勢反弱，紛紛下跌0.4%與0.2%。

(時報資訊)