位於龍潭的祥暉服務企業社涉嫌幫員工偽造照服員結業證書、長照服務證，讓從未受過訓的員工上線變長照員，桃園市社會局上月接獲檢舉，重新檢視發現有5人證書字號跟人搭不上，認定是變造，除函知偽照服員服務的榮總新竹分院，也依偽造文書、使公務員登載不實等罪嫌送辦。

社會局老人福利科長趙樹堂指出，祥暉服務企業社並非社會局主管的長照機構，像人力資源公司承攬部分醫院的照顧服務員及清潔員外包業務，去年10月曾檢具照服員訓練結業證明書20份，幫20名員工申請照顧服務員認證，但今年10月市府聽聞公司出狀況，全面檢視遞送文件，向核發證明書單位查證，發現其中5份人跟字號對不上，認定是偽造。

趙樹堂表示，這5人有3人登錄在台北榮民總醫院新竹分院附設護理之家，另2人未登錄於長照機構，社會局立即撤銷這5人的長照服務人員認證，並函請衛生福利部註銷3人照顧服務員證明，另也函知3人服務的台北榮民總醫院新竹分院附設護理之家。趙樹堂指出，一般人也能自己遞件申請，並不一定要委託機構，坦言照服員認證因量大，僅採「文書審」，未來會再更嚴謹。

社會局長鄭貴華表示，祥暉服務企業社以變造結業證明書申請照服員認證，涉《刑法》第211條變造公文書及第214條明知為不實之事項，使公務員登載於職務上所掌公文書等，正辦理移送司法機關查辦。

鄭貴華也提醒民眾，不論是代辦單位或個人至社會局辦理長照人員認證申請，需檢附符合資格訓練的證明文件正本與其影本（正本驗畢後發還）供核對，切勿將個人重要資料委託不明廠商代辦。

社會局也將藉由全面審查相關證件正本、與開課單位確認相關訊息、每季抽查等稽核方式，避免類此以變(偽)造資料申辦情事發生，並確保發證資料的正確性。

祥暉服務企業社涉嫌幫員工偽造照服員結業證書、長照服務證，讓從未受過訓的員工上線變長照員。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

(中時 )