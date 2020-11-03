國民黨主席江啟臣提出「公投復併大選」公投並已完成第一階段聯署，卻被中選會認為涉及爭議因此於今日辦聽證會釐清，但聽證會上，多數學者專家均認為中選會質疑的點不成問題，不應影響公投成案 ，東吳大學法律系教授陳清秀更直言，政府應尊重人民在公投提案中的文字表達方式，不要像國文老師一樣提出要求。

江啟臣提出的公投案內文為「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」，對此中選會提出四點質疑，包括此案是否符合憲法規定的適格公投、屬於創制案或複決案、提案內容是否不能了解其真意、是否違反「一案一事項」？

對此代表國民黨發言的律師葉慶元解釋，本案屬於公投法下的適格公投，主文文義很清楚，與之前《公投法》23條規定相同，中選會也執行過，不知道哪裡有問題？中選會質疑可能涉及修憲公投，但原本的《公投法》23條就是這樣規定，難道中選會質疑之前的《公投法》23條違憲？

不過葉慶元表示，基於希望公投成案，如果中選會堅持，國民黨也可以修正提案內容，明文排除修憲公投適用。至於中選會質疑標的不明，究竟是創制或複決，不管為何者都是人民公投權行使模式，不能用形式阻卻人民行使公投權。本案就是提出立法原則創制，希望確立公投併大選的原則。

國民黨主席江啟臣也直言，重點應該是公投主文人民是否能看懂，以及現行法律與公投提案內容差異在哪，讓人民了解為何要提出公投，不用讓問題變得太複雜，讓人民了解後自己決定，糾結是創制或複決，偏離了提出本案的原意。

東吳大學法律系教授陳清秀也說，政府對公投應採最小限制原則，尊重人民的文字意見表達，不要像國文老師一樣要求人民應該怎樣表達。本案希望恢復過往公投法23條規範，當時該條文是依照民進黨立委提案通過，本案應該也沒甚麼瑕疵，況且當時民進黨團提案修法時也沒有明文排除修憲公投，事實上修憲公投走的程序本就與一般公投不同。

政大法學院副教授劉宗德也直言，公投法並未規定單一公投案只能是創制或複決，可以同時是兩者，所以不管是創制或複決都不影響本公投提案成案，而且本提案內容也很明確。

針對本案是否屬於一案一事項，中研院法律學研究所副研究員蘇彥圖指出，公投「公告成立」只發生在人民提出的公投案上，不適用總統等其他人提出的公投案，所以本提案不違反一案一事項原則。

(中時 )