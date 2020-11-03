國民黨主席江啟臣提出「公投復併大選」公投並已完成第一階段聯署，卻被中選會認為涉及爭議因此於今日辦聽證會釐清，江啟臣呼籲中選會應當公投的幫手，不是當公投的殺手，並挖苦民進黨「在野蔡公投，執政蔡砍頭」。

江啟臣今(3)日上午出席「公投大選同時舉行」全國性公民投票案聽證會，會前接受媒體聯訪時表示，「中選會應該當公投的幫手，不是當公投的殺手」，希望這場聽證會不是要卡公投，可以釐清一些中選會不了解、不清楚的地方，但不應該藉這場聽證會卡人民要的公投以及人民直接行使直接民主的權利。

國民黨主席江啟臣（見圖）會前受訪指出，中選會應該當公投的幫手，不是當公投的殺手。(陳怡誠攝)

至於是否擔心影響後續連署的時間？江啟臣說，「當然會！」所以這是不是技術性在卡或杯葛，就看中選會怎麼做？中選會的職責應該公正、獨立，不應該有任何政治立場的判斷或預設，中選會應該協助人民完成公投案的連署與執行，而不是卡公投案，他呼籲中選會不要當公投的殺手。

聽證會上江啟臣指出，過往民進黨先是要求制定《公投法》，制定後又質疑原本的《公投法》限制太多是鳥籠公投，要給予人民最多便利，蘇貞昌、陳其邁、林佳龍、吳釗燮等都曾主張公投應併大選，2017年《公投法》修正，降低公投通過門檻並明定「主管機關應於公民投票案公告成立後一個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。」蔡英文總統說從此公投鳥籠打破，還權於民。

但江啟臣質疑，民進黨在2018公投挫敗後，卻又強行修改《公投法》變成每兩年舉辦一次，與選舉年錯開，企圖以降低公投投票率方式讓公投難以通過，使人民直接意志表達難以實現，沒有面對民意的勇氣。2018年公投綁大選亂象是因為選務準備不周，民進黨卻不檢討選務工作而選擇修法，是輸不起還是把公投當成政治操弄工具？ 「在野蔡公投，執政蔡砍頭」，當執政黨傲慢時，人民只能靠公投反制，且唯有公投綁大選，公投才比較可能過關。

(中時 )