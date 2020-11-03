明年含萊克多巴胺美豬即將進口，多縣市為保護民眾食安訂定萊劑零檢出自治條例，然而高雄市長陳其邁遲遲不願跟進，甚至說「民眾自己去選擇」，民團批陳不只雙重標準不願訂定零檢出，誠信實在「比豬肉還廉價。」

民間反瘦肉精毒豬聯盟今(3)日召開記者會，高雄市議員吳益政表示，陳其邁必須而對自己過去的言行負責，這次萊豬開放嚴重違反聯合國永續發展目標(SDGs)，包含社經發展、平等、確保健康等，無論是否為聯合國的一員都應該是國家根本，但陳不願訂定萊劑零檢出條例，不只與永續發展目標背道而馳，也犧牲市民健康。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠指出，陳其邁競選時也說會朝永續發展目標SDGs為努力方向，也說過開放瘦肉精總統要下台，如今卻雙重標準不肯訂零檢出自治條例，批陳其邁的誠信「比豬肉還廉價。」

全國律師聯合會理事、前立委黃國鐘最後補充，「其邁」兩字出自詩經「唐風蟋蟀篇」，代表日月如梭，也指日曆撕去的意思，只是陳市長日曆撕太快，忘了以前講過什麼話。

(中時 )