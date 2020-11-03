台南女大生遇害，治安問題成為國際事件。內政部長徐國勇承認「已經一年沒有開治安會報」，陳時中的食安會報也一年沒召開了；中央執政從上到下螺絲掉滿地，蘇貞昌卻只會「震怒」，對此，宅神朱學恒在臉書上痛批蘇貞昌「自己該做的事都不做，好意思砲轟下屬？」

在今年五月時，蘇貞昌視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度時，該醫院院長林曜祥被蘇問到該醫院的地下停車位數量，更要求該院長「不要看簡報，我在考你」，當林曜祥回答「大概500多個」時，蘇貞昌當場震怒，表示「我一考你連幾個停車位都搞不清楚」，更在離開前放話「我會再來看，希望我再來看時，你不要再被我問倒」，官威十足。

但近來行政院卻頻頻被爆出該開的會議通通沒開，進而引爆台南的悲劇，朱學恒轟蘇貞昌問人家停車位跟醫療無關，「但你不開會跟你本業有關！」整天只會叫小編作圖宣傳自己，到底還要多討人厭！

朱學恒的發文引來網友討論，紛紛回文表示「這個政府螺絲鬆了，然而國民黨更鬆」、「嚴以律人，寬以待己。這不就是民進黨雙標的日常」、「會投給這樣的政府、這樣的人的選民，真的應該去做一下智力、眼力、聽力測驗」、「習慣幫人穿小鞋，忘了自己沒穿鞋」。

(中時新聞網)