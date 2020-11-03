新光金控旗下元富證券與癌症希望基金會1日舉辦「第6屆百人捐髮」活動。在各方熱情參與下，共招募百位捐髮人現場同步剪髮，這些髮束將用於製作癌友可使用的假髮，讓癌友重建美麗與自信。元富證券表示，希望藉此拋磚引玉，社會各界共襄盛舉，協助癌友對抗病魔，在抗癌路上走得更踏實、更安心無畏。

元富證券表示，因長期關懷台灣癌症議題，深知其治療過程對癌友及家屬極為艱辛與漫長。九年來透過企業的力量，提升民眾抗癌意識，並鼓勵同仁積極關懷社會，不管是以員工慈善捐款，或以實際行動到癌童病房發送禮物，元富透過多種形式給予關懷和幫助，在金錢資助或精神鼓勵上皆貢獻心力。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，捐髮助人本來就不容易，尤其面對不平靜的2020，一度因為疫情而無法舉辦的「第6屆百人捐髮」能夠順利舉行，還首度開放高雄場，串聯北高兩地百人齊剪髮，這都要謝謝愛心企業的捐款支持、60位設計師的義務響應，以及所有捐髮人的堅持。

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