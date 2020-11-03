澳洲央行周二宣布將現金利率調降至近零水準，並擴大公債收購計畫，以協助經濟從30年來最嚴重的衰退中復甦。此決議符合市場普遍預期。

澳洲央行宣布將現金利率調降15基點，至0.1%，再創歷史新低，並宣布在未來6個月將收購1000億澳元（704.1億美元）的較長期政府公債，到期日約為5～10年。第一批債券標售將於周四展開。

澳洲央行並將3年期公債殖利率目標從0.25%下修至0.1%，以符合現金利率水準。該央行並承諾將維持基準利率不變，直到通膨穩定保持於2%～3%目標區間。

受澳洲央行降息與擴大量化寬鬆（QE）影響，澳元從0.7055美元下滑至0.7040美元。公債走高，5年期債息創下歷史新低0.257%。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在聲明中表示，基於展望，決策委員會不認為至少在3年內將提高現金利率，決委會將持續檢視購債計畫規模，尤其將基於持續變化的就業與通膨前景，而在必要時，央行已準備好採取更多措施。

此外，澳洲央行表示，儘管維多利亞省為了防疫採取限制措施，但目前預期澳洲第三季經濟將成長，在中性的預測情境下，預估本財政年度（截至2021年6月）國內生產毛額（GDP）將成長約6%，2022年度將成長4%。

因新冠肺炎疫情導致商業活動停擺及就業情勢急劇惡化，澳洲規模達2兆澳元（1.41兆美元）的經濟於30年來首度陷入衰退。該國的失業率從疫情爆發前的約5%跳升至近7%，經濟學家認為，如果納入接受政府援助的人，澳洲實際的失業率可能更高。

(時報資訊)