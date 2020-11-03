中鋼(2002)第四季鋼價持續走高，加上出貨量續增，第四季傳統旺季效應可期；中鋼集團的中鋼構(2013)率先公布亮麗的財報，中鋼集團的中鴻(2014)第三季可望受惠鋼市復甦挑戰轉盈，股價開高走高，領軍鋼鐵股上揚。

在內外銷鋼品銷量大增與價格上揚帶動下，中鋼10月鋼品出貨暢旺，單月銷量達到89萬公噸、月增近9%，創3月來新高，預計11月出貨可望維持暢旺，整體第四季內外銷接單可望優於規劃目標。

第三季鋼市逐步回溫，中鋼的鋼鐵本業9月由虧轉盈，帶動營運連續兩個月獲利，並可望挹注第三季微幅獲利，中止虧損，第四季本業獲利可望比第三季明顯增長，全年力拚轉盈。

中鴻第三季也在本業好轉以及業外挹注，單季營運亦可望轉盈。中鴻第三季受惠鋼價逐月上揚，本業好轉以及業外挹注，單季力拚轉盈，今年全年力拚損益兩平至微幅獲利。今股價隨台股上攻，重回票面價之上。

中鋼、中鴻第三季均可望轉盈，第四季鋼價持續上漲，鋼廠本業獲利均可望更佳，全年兩家公司均力拚小賺。

中鋼集團中鋼構第三季本業及業外收益皆比去年同期成長，單季EPS 0.55元，加上第二季認列部分出售大陸昆山廠處分利益挹注，前三季每股淨利2.19元，比去年同期的0.4元，跳增逾4.4倍，今年獲利將創下新高。

中鋼構公布財報，2020年前三季營收9.41億元，毛利率增逾1個百分點至4.09%；營業淨利1.29億元，整體業外收益3.75億元，歸屬於母公司淨利4.23億元，年增約4.48倍，每股淨利達2.19元。其中，第三季營收4.31億元，毛利率提升至4.57%，營業淨利0.42億元，業外收益0.72億元，歸屬於母公司淨利1.06億元，年增2.79倍，每股淨利0.55元。

中鋼構今年以來本業獲利表現優於營收，加上第二季時，在出售大陸崑山廠處分利益挹注約2.85億元，前三季每股淨利達2.19元；展望第四季，在本業持續獲利以及可望再認列處分大陸廠房資產收益2億多元，預計今年獲利將創下新高紀錄。

(時報資訊)