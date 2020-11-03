台北市長柯文哲日前曾說「民進黨政府是笨還是壞？」台中市議員李中3日就借用柯文哲講過的這句話，提醒台中市警察局長楊源明，如果中央政府真的搞「全民皆兵」，到時候原本民兵要配置的步槍流落到歹徒黑道手中，警方要想好是否能夠應付到時候的局面。

李中指出，陳水扁時期國防部次長林中彬曾表示台灣要準備都市叢林戰，前些時候民進黨智庫吳怡農提出「全民皆兵」、「在家當兵」的說法，如果真的家家戶戶都發步槍準備巷戰，這讓他膽戰心驚、惶恐不安。

李中說，站在治安的立場，如果我們的民兵家中有步槍，我們的警方多數員警出勤只配戴手槍，遇到出格不守法的民兵，警方有什麼作為？另外，原本應該由每位民兵保管的步槍如果流除到歹徒手中，黑道火拚的威脅是不是會增加？

民進黨政府壞在哪？李中表示，日內瓦公約拘束交戰的國家只能夠針對軍事設施與軍人有攻擊行為，但如果全民皆兵，那豈不是所有的百姓都要被捲入，戰爭將從有限打擊變成全面戰爭，到時候遍地煙火，這是多麼可怕的事情。

李中建議，行政院應該召開食安會報、治安會報，但蘇貞昌、徐國勇、陳時中等人知法犯法，國家理應保障國民免於恐懼，但民進黨政府不管是在食品安全、疫情防護，乃至於兩岸、對美關係等方面，各種的政策處置都讓國民限陷於不安與恐懼狀態，這個政府不但笨，而且壞透了！

(中時 )