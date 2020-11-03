台灣已連200天無新冠肺炎本土病例，防疫表現國際有目共睹，但國外疫情仍持續嚴峻，不少從國外返台的民眾都因此確診。一名年輕女子在網路分享，自己好不容易從國外飛回台，但卻被通知「確診」，住在隔離病房的日子滿是恐懼、害怕及不安，她的經歷受到廣大迴響，上萬網友都為她打氣加油。

該名女子上月由愛爾蘭返台，入境的當時並無症狀，她選擇在家中最高樓層隔離14天，當晚洗熱水澡後，便感到身體有異樣，體溫達37.5，全身也開始出現局部痠痛症狀，她覺得「睡個覺就好了。」但2小時候，她突驚醒自己全身出汗，耳溫也達39.1度，立刻撥電話向衛生局通報，政府委派的計程車也在半小時內就火速到達。

抵達醫院後，進行一連串的篩檢，護理師表示「X光片出來，肺部無任何受損，即可返家。」她領了幾顆退燒藥後，便返家等待報告出爐。翌日，便接到一通來自衛生局的電話，電話那頭告訴她「是陽性」。

被告知確診前，她曾接受一連串的篩檢，她也透過手機紀錄這一幕幕。（圖／翻攝自Dcard）

她表示入住「負壓隔離病房」是這輩子最難忘的回憶，在裡頭無法感受外面發生什麼事情，整個病房安靜的可怕，彷彿世界上只剩下她一人，害怕、難過、錯愕、愧疚、恐懼及擔心等等的負面情緒突然蜂擁而來，籠罩著，直到兩週後這樣的心情才漸漸開始好轉。她透露，過去因厭倦在台灣一成不變的工作，辭去兩年多的工作赴愛爾蘭打工度假，但新冠肺炎爆發得讓她措手不及，本以為回到台灣就已撐過最可怕的時期，卻被宣告確診，她以「你永遠無法掌握你的人生」坦述複雜的心情。

負壓隔離病房的窗只能辨別白天及黑夜，在內對於外界的一切無法得知，這讓她感到相當害怕。（圖／翻攝自Dcard）

房內睡覺時，把電燈關掉後，一片黑暗，更讓她負面情緒湧上。（圖／翻攝自Dcard）

從確診到住院隔離，心情都令她相當很混亂，在負壓病房的期間，不斷地上網找尋有相同經驗的網友，她文中提到「沒有人想生病，也沒有人想把病毒帶回家」，希望大家能攜手努力持續做好防疫工作，戴好口罩、勤洗手，相互鼓勵，在發現疑似症狀時能不逃避、不隱瞞，勇敢面對疫情。

而文章曝光後引起廣大網友迴響，紛紛替他打氣「辛苦妳了，好好養好身體」、「早日康復」；其中也有網友也分享4月曾訪問一名確診女學生，其中一段話，希望藉此鼓勵她：「但是在無法預知的時候，每天都是最深的長夜。活過來的每一天，我都覺得世間可愛。感謝每一天升起的太陽，那代表你在這世間又多活一天，在生命的光照亮的地方還能繼續看風景。希望每個在漫長黑夜裡踽踽獨行的人，都能堅持下去，哪怕再狼狽，只要堅持到每一天的太陽升起，也許就會有新的希望和幸運。」

(中時新聞網)