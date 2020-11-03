馬國女大生台南遇害，轄區歸仁警分局長楊慶裕因失職被拔官改調內勤，外界關心接下來市警局長詹永茂是否官位不保？台南市議會無黨聯盟總召林阳乙3日質詢時，直指「局長不保了！」還說已有政黨派系要封殺，大家應該都有嗅到氣味，如果詹永茂與市長黃偉哲一開始就勇於承擔，就不會鬧到如此嚴重。

林阳乙一開始質詢，就對著詹永茂表示，作為主官要勇於承擔，第一時間的反應不該避重就輕，畢竟這是突發狀況，如果一開始就勇於承擔說「我負責」，人家聽了還會欽佩，「你應該有嗅到有些議員要封殺你的氣味」，已經有政黨派系要封殺他。針對林的說法，詹並沒有回應。

黃偉哲則指出，對於警察局長去留的問題，希望能在整個事件的調查告一段落後，再來跟中央討論；通常是由中央提人選，經過地方的同意，中央也會聽取地方的想法，看表現好不好，再來做通盤考量，做出獎懲或去留的決議。就事論事來講，如果中央做什麼決定，一定是先前跟地方有充分的討論才對。

黃偉哲還說，台南的整體治安，重大刑案像是槍擊案、故意殺人案，一定會列為重點改善項目。詹局長7月中才來，改善治安責無旁貸，從過去到現在脈絡，台南的治安也確實一步步在改變，但或許讓市民還感受得不夠多，這點市府會更努力精進。

黃偉哲認為，從數據來看，台南的竊案、詐騙案都減少，但暴力犯罪案增加，查獲毒品也增加，各項指標互有消長，表示警察真的很用心在做，但有些成果還不夠好，這點需要改善。

黃偉哲更強調，「吃案比破案更嚴重」，沒有開三聯單的行為是吃案，這有違歷屆台南市警察不吃案的傳統，未來警察人員有吃案等狀況絕對會嚴格究責；如果警察同仁第一時間積極偵辦，且對嫌犯約談，可能9月30日的案子辦好，就沒有10月29日的案子發生，「希望不吃案的風氣真正落實在台南市，也不能再發生這種事」。

(中時 )