國際間看台灣經濟，真的不一樣了！星展集團經濟研究部門今（3）日上修今、明年台灣經濟成長率，最新估測2020年GDP年增率為1.8％，2021年GDP則將達到4.2％！

台灣2021年GDP年增率4.2％的估值，是國內外機構目前估測的最高值，台灣經濟研究院今天上午甫公布4.01％的破4估值新記錄，才半天時間就被星展集團打破。

星展集團對台灣的估值，此次是將2020全年GDP成長預估自0％調整為1.8％，2021年GDP年增則是自2.9％上調到4.2％，調整幅度在1.3～1.8個百分點。該集團亦判定，台灣、中國大陸與越南，會是今年維持GDP正成長的三個亞洲主要經濟體之一。

對於大幅上調今年台灣經濟成長率，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，因台灣第三季GDP數據優於預期，主要歸功於淨出口貢獻。受惠於全球電子產品需求增加，出口成長三個季度以來首次轉正。於此同時，民間消費雖年增率仍為負值，但季增率也在第三季轉正，顯示6月份防疫措施鬆綁後，消費需求顯著反彈。

(工商 )