K-POP正規專輯大戰!

2020飽受疫情摧殘,不過音樂仍然在這個動盪的世代裡陪伴著我們,K-POP的藝人們也積極的活動,帶來更多更好的作品給聽眾們,今年有不少藝人都推出了「正規專輯」,不同於迷你專輯或單曲,正規專輯的概念更為完整,曲目上也給予聽眾較多的驚喜,讓歌迷們更多角度的認識自己所喜愛的歌手,特別是韓團,今年多以正規專輯來進行廝殺、較勁,偶像們各自的擁護者也積極在討論區中有著大量的討論。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查2020至今已經發行或已經有確切消息要發行「正規專輯」的K-POP團體,究竟誰在台灣的討論度更高呢?會一如世界潮流趨勢是BTS的天下嗎?現在就和《DailyView網路溫度計》一起來一探究竟吧!

第十三名-GFRIEND

《回:Walpurgis Night》

小女友將在本月9日帶來全新的正規專輯,也是「回」系列的最終章,小女友也宣告了將會以非常不同於以往的面貌回歸與大家見面,加入Big Hit之後,從《回:LABYRINTH》、《回:Song of the Sirens》,小女友都給人耳目一新的感覺,也讓網友們非常期待小女友們的回歸。

特別是官方先透露了一小段〈MAGO〉的片段,團員們也在節目上展現了一點編舞,復古曲風以及與過去截然不同的舞蹈,更是讓網友們有不少討論,可以說是還未出輯就吊足了網友們的胃口。

第十二名-SuperM

《Super One》

集結SM旗下人氣男團成員所組合而成的SuperM,自去年發出出道同名迷你專輯後,相隔近一年的時間,再度以《Super One》衝擊音樂市場,主打歌結合兩首歌以Hybrid Remix的方式來呈現,是過去樂壇中較少見到的嘗試,音樂上成員也在其中有不少參與,成功的引起討論與關注。

不少網友討論到SuperM與漫威(MARVEL)的合作,認為這樣的合作方式相當新穎且特別,也相當期待SuperM日後的發展是否會與漫威有其他的合作,是相當有人氣也有話題的作品。

第十一名-EXO-SC

《1 Billion Views》

同樣是SM娛樂旗下男團EXO的小分隊EXO-SC,燦烈和世勳也在出道不到一年的時間就推出了完整的正規專輯,整張專輯以嘻哈為主軸,專輯同名主打更融合了一點復古的元素在裡頭,專輯與許多音樂人合作,為專輯添加了更多不一樣的面貌,讓粉絲大飽耳福。

網友除了討論兩人在作品中帥氣滿點之外,也提到了這次的音樂給人很新穎的感受,同時也讓人感覺到很舒服,更認為這是一張品質相當高的音樂作品,讓他們非常喜歡。

第七名-NCT

《NCT 2020: RESONANCE Pt. 1》

同樣來自SM娛樂的大型男團NCT,也在上個月發行了正規專輯,分隊NCT 127也發行了正規專輯,也都受到了許多討論與關注。NCT這張專輯發行後立即橫掃全球各大排行榜,同時也刷新了SM娛樂旗下歌手的發行紀錄,擁有相當亮眼的成績。

不少網友認為NCT整團23個人一字排開,不論是在舞台還是在平面攝影上都給人相當壯觀的感覺,更讓網友感受到滿滿的「團魂感」,除此之外,成員參與音樂作品的詞曲創作,也讓網友感到驚喜,更期待他們下一次會有更多的團員參與作品。

第六名-Super Junior

《TIMELESS》

SM的「一哥團」Super Junior可以說是陪伴不少人長大的韓星指標團,他們去年所發行的正規九輯《Time_Slip》,在今年加入新曲之後發行改版專輯《TIMELESS》,仍然獲得不少的討論,同時今年12月,他們也將發行正規十輯,讓不少粉絲滿心期待。

不少網友都有討論在這次改版專輯中的主打曲〈2YA2YAO!〉,舞蹈與曲風讓人感受到滿滿的帥氣。今年正好適逢Super Junior成軍15週年,即將發行的正規十輯先行曲〈The Melody〉更讓許多網友回憶起與SJ一起走過的那些歲月,認為「韓流帝王」的稱號實在當之無愧。

第五名-Stray Kids

《GO生》

JYP旗下的男子團體Stray Kids在今年發行他們《生》系列的專輯,正規一輯《GO生》除了橫掃各國榜單以外,這張專輯的主打歌〈神Menu〉兩個多月的時間就讓他們拿下首支YouTube破億的MV,同時也在9月份發行改版專輯《IN生》。

有許多網友在Dcard表達對這次專輯的喜愛,更對許多團員參與創作這件事情表示相當認同,也表示在這兩次的回歸中感受到團員們所帶來的新鮮感,更期待他們的線上演唱會。

第四名-IZ*ONE

《BLOOM*IZ》

自《PRODUCE 48》選秀出來的限定團IZ*ONE,也在今年初發行了他們第一張正規專輯,在這次的回歸中11位女孩展現了更多「成熟美」的面貌,因為節目造假疑雲讓原本的團體活動有了影響,不過見到他們再次回歸,也讓許多網友感到喜悅。

許多網友討論到《BLOOM*IZ》的銷售成績非常好,粉碎了許多黑粉的負面言論,非常有記憶點的主打歌〈FIESTA〉也讓許多網友在社群上互揪要一起拍攝舞蹈COVER影片。

第三名-BTS防彈少年團

《Map of the Soul: 7》、《BE》

BTS幾乎可以說是全球K-POP潮流中「大勢中的大勢」,在全球的銷售成績都以驚人的數字凌駕於其他團體,年初發行《Map of the Soul: 7》專輯大受好評,今年底更要再推出正規五輯《BE》,經紀公司宣布主打曲〈Life Goes On〉也點燃了歌迷們的期待。

網友也對他們驚人的成功與成長有許多感想,強而有勁行銷力道,加上音樂上屢屢與國際大咖有合作更助長了他們急速爆紅的力道。

第二名-TWICE

《Eyes wide open》

台灣女神子瑜的所屬團體TWICE也在近日推出了正規二輯《Eyes wide open》,整張專輯一走復古風潮,概念非常一致,讓許多網友是又驚又喜,視覺造型也從從前的可愛、性感走到了現在的成熟風格,雖然妝容部分被台灣網友有許多的「指教」,但仍不減這次回歸所帶來的魅力。

網友這次除了把焦點放在子瑜身上外,還有與差不多檔期發片的BLACKPINK相互比較,有網友認為JYP在TWICE所放的資源越來越少,在作品的質量上更是有直接的感受,不過仍有網友認為這次回歸仍然給人耳目一新的感覺,更直言主打歌〈I CANT STOP ME〉還是有洗腦效果。

第一名-BLACKPINK

《THE ALBUM》

粉墨這次帶來的專輯相當直白且自信的就把專輯取名為《THE ALBUM》,專輯一出隨即橫掃全球各大排行榜,YG更在全球有非常大力的宣傳,先行單曲〈How You Like That〉更是有極大的討論量,不論是迷因還是COVER都大幅度地帶動了這首歌與這張專輯的討論聲量。

這張專輯找來Cardi B、Selena Gomez等巨星合作,成功的引起網友們的話題,不過也有網友把戰火放在與TWICE的比較上,不過佔討論量最大的仍然是〈How You Like That〉所帶來的洗腦效應,以及各式各樣的迷因創作,BLACKPINK這次不只交出了亮眼的音樂作品,更是帶動話題的K-POP指標。

