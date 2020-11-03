35歲南韓諧星朴智宣（박지선）2日於自宅中斷氣，母親也在家中被發現遺體，消息來得突然震驚演藝圈，同是搞笑藝人的好友安英美在工作途中聽到她的死訊，當場哭到無法繼續錄影，讓人看得相當心疼。

朴智宣和安英美都是南韓演藝圈的著名女諧星，兩人在工作上建立良好的友誼，未料朴智宣疑似敵不過皮膚疾病，選擇輕生了結生命，驟逝消息傳到安英美耳裡時，她正在主持廣播節目，工作人員擔憂她會在留言區得知好友已離世，在播放音樂的期間提前通知，安英美聽到的瞬間嚇了一跳，嘴裡不斷說出「蛤？什麼？」顯然難以接受事實。

接著，安英美拿起手機，搜尋到朴智宣被證實往生的新聞，才確認不是烏龍事件，忍不住情緒潰堤，用雙手摀住自己的臉大聲哭泣，這一幕全被攝影機錄下，最後她再也無法壓抑心中的傷痛，只能中斷廣播節目、離開現場，由另一個主持人和來賓快速地結束當天節目。

安英美得知朴智宣死訊，難過的掩面痛哭。（圖／韓網）

朴智宣生前在演藝圈人緣佳，靈堂設立在梨大木洞醫院，眾多星友都到場悼念，首位現身的是演員朴正民，兩人因女方常主持電影發布會熟識，且都是演藝圈知名的Pengsoo粉絲，曾一起上綜藝節目《我獨自生活》展露粉絲的一面，獲得大批觀眾喜愛。

朴正民到靈堂後，安靜地凝望朴智宣與母親笑得燦爛的遺照，不禁流下眼淚悼念摯友。除了朴正民，現場還有朴寶英、宋恩伊、朴聖光、金敏璟等藝人到場致意。

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