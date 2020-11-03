大陸女星江疏影日前以電視劇《三十而已》走紅，靠著「王漫妮」一角再攀演藝事業高峰，江疏影也成為各大活動、代言爭相邀請的寵兒，不吝嗇展現好身材的江疏影，日前就以身穿紅色低胸一字領禮服出席活動，不止低胸快包不住江疏影的傲人上圍，往下看還有開高衩，畫面超養眼。

江疏影些微彎腰，傲人上圍呼之欲出。（圖／取材自江疏影工作室微博）

江疏影日前以一襲紅色低胸禮服出席活動，禮服的一字領設計，讓江疏影的性感鎖骨和白嫩肌膚全都露，江疏影傲人上圍呼之欲出，往下看還有開高衩，江疏影一雙美腿全都露，好身材超吸睛。

在江疏影工作室曝光的造型照中，江疏影對著鏡頭擺出撩人姿勢，她一下拉裙擺、一下彎腰拋媚眼，江疏影的長髮就散落在美胸上，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

不吝嗇展現好身材的江疏影，其實日前就身穿黑色抹胸、開高衩薄紗裙出席活動，她火辣上下齊露，也讓外界驚豔，原來江疏影這麼有料，好身材超不科學。

(中時新聞網)