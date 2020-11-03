美國大選結果即將揭曉，外交部發言人歐江安今天重申，台灣密切關注並保持中立，無論美國何黨勝選，台灣將繼續在現有堅實良好的基礎上，穩健深化全方位的台美夥伴關係。

歐江安表示，台灣與美國民主、共和兩黨均維持長期友好的關係，歷任美國政府一貫恪守《台灣關係法》的承諾，台灣的議題在美國國會中也獲跨黨派的支持。台美關係在美國行政與立法部門的堅定支持基礎下，近年來不斷提升與深化。

歐江安強調，對於即將舉行的美國總統與國會選舉，外交部會持續密切關注，並保持中立；我們有信心無論美國何黨勝選，台灣政府將繼續在現有堅實良好的基礎上，穩健深化全方位的台美夥伴關係。

此外，《路透社》今天引述消息人士報導，美國出售台灣4架MQ-9無人機案，已在國會進入最後批准階段。歐江安指出，台美關係緊密友好，美國政府多年來一貫重申《台灣關係法》及「六項保證」的對台承諾，過去四年來更已九度對台軍售，以實際行動展現美方對台灣安全的堅定支持，協助提升台灣的防衛能力。我國政府持續基於整體國防安全情勢並就各項防禦需求與美方密切協調聯繫。有關報載的軍售項目，外交部會在接獲美方正式通知後，適時對外說明。

(中時 )