長榮航空2019年空服員罷工事件，曾幫洋男擦屁的空服員代表郭芷嫣因揚言要在反罷工機師餐中「加料」，因而遭長榮免職。郭女提告請求復職，台北地院今（3）日開庭，長榮律師堅決表示：「不可能讓她回來。」

郭女的律師今開庭指出，說要「加料」只是開玩笑，長榮另告郭女違反《民用航空法》，桃園地檢署就已不起訴；郭女有調解意願，希望能夠復職。

長榮律師則表示，截圖之前被曝光時，郭女曾說是「IT高手偽造」，因此有可能是假的，但此事件嚴重影響長榮形象，「不可能讓她回來」，調解前提是郭女不復職。

本案源於2019年6月長榮空服員集體罷工，徐姓機師表態不支持，郭女隨即於LINE群組中揚言要在機師餐點中「加料」。長榮認為該言論涉及飛安，祭出免職處分，郭女向勞動部申請不當勞動行為裁決，但遭駁回；長榮另告郭女違反《民航法》不起訴，提再議仍遭高檢署駁回。

(中時 )