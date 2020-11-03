台中市警察局在這幾年的交通罰款收入都只編7千多萬元，但去年實際開單進帳卻高達14億元，超過20倍以上，民進黨市議員陳淑華、蕭隆澤痛批說，「預算編列難道是騙人嗎？」市警察局長楊源說，近年檢舉達人的檢舉案件非常多，今年已達30多萬件，也增加警方業務負擔，除向中央反映修改法令，也對檢舉達人的檢舉「從嚴審核」，未舉發數約4成多。

民進黨市議員陳淑華、蕭隆澤、邱素貞、謝明源說，台中市警局編預算時對交通罰單收入只預估開單7千多萬元，但結果去年卻 「開單大爆發」，總計開了14億多，整整超出20倍，受害的是市井小民，「難道預算編列是騙人嗎？」不能把人民當提款機不斷開罰單，近年來檢舉達人太泛濫，市府應訂出法令約束。

邱素貞指出，她在自家騎樓停車也被檢舉，騎樓稅金都是自繳卻不能停車，市府應該要檢討。國民黨市議員陳本添指出，民眾要回家倒車入庫時，卻被直行車拍下來檢舉擋住車道路，亂檢舉實在太離譜，不僅擾民，亦增加警方的困擾。

楊源明強調，近年檢舉達人的檢舉案件非常多，今年已達30多萬件，不僅讓人民痛苦，也增加警方業務負擔；中市警局除向中央反映修改法令，也對檢舉達人的檢舉「從嚴審核」，引起只要有瑕疵或不明確就會刪除，未舉發數約有4成多。

(中時 )