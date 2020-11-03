根據IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker的初步數據顯示，全球平板電腦市場在2020年第三季度表現強勁，比去年同期增長24.9％，出貨量總計4760萬台。由於COVID-19的限制，人們需要負擔得起的基本運算功能和大螢幕以滿足遠端工作、學習和休閒需求，這推動了市場發展。在疫情期間，消費者在科技類的支出也在增加，而其他類別（例如餐飲、娛樂和旅遊）則有所減少。

蘋果在2020年第三季度出貨了1390萬台，再次引領了平板電腦市場。該供應商的收入比去年同期增加17.4％。正如預期，蘋果在教育領域表現良好，而消費領域在經歷了兩個季度的下降之後出現了回升。2019年iPad保持了最大的出貨量市占，但在2020年第三季末發布的最新iPad仍獲得了可觀的出貨量。

三星以940萬台的出貨量和89.2％的年增率再次獲得第2名。隨著對更多行動，便攜式運算解決方案需求的增加，三星將重點放在其可拆卸Android產品組合上，該產品在第三季取得了穩健的增長。三星還在2020年第三季度推出了Galaxy Tab S7 +，這是全球首款5G平板電腦，使其成為首批採用5G的平板電腦供應商之一。

Amazon.com在2020年第三季度下滑至第三位，出貨量總計540萬台。由於2019年第三季的Prime Day創造了高銷售紀錄，2020年第三季的出貨量相較於去年同期下滑了1.2％。最近發布的8英吋平板電腦在2020年第三季度佔據了出貨量的最大市占，而10.1英吋平板電腦緊隨其後。亞馬遜的兒童版平板電腦在8英吋和10英吋平板電腦上也保持了強勁的勢頭。

華為在2020年第三季度出貨了490萬台，相較去年同期增長32.9％。儘管受到了美國政府的制裁，華為仍設法在多個地區（包括中國境外）發展。但是，由於缺乏Google的移動服務，因此為其平板電腦確保合適的零組件仍然是個問題。因此，其平板電腦業務的前景仍然不明朗。

聯想在2020年第三季結束時排名第五，相較去年同期增長62.4％，出貨量為410萬台。聯想的Slate平板電腦表現格外出色，主要是由於價格更低廉、螢幕更大的平板電腦可以幫助用戶與數位化內容互動以及進行虛擬協作，對於身處疫情影響下的用戶有相當大的幫助。

(時報資訊)