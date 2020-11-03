由於2020年第三季台灣GDP數據高於預期，星展集團因此將台灣2020全年GDP成長預估自0%調整為1.8%，並把2021年GDP自2.9%9上修到4.2%。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣第三季GDP數據優於預期，主要歸功於淨出口貢獻。受惠於全球電子產品需求增加，出口成長三個季度以來首次轉正。於此同時，民間消費雖年增率仍為負值，但季增率也在第三季轉正，顯示6月份防疫措施鬆綁後，消費需求顯著反彈。

星展預計台灣第四季仍將延續復甦走勢，不過將從V型轉為開根號（square root）復甦。第四季科技業的表現可望保持強勁，與疫情相關的全球數位化需求將持續帶動台灣半導體出口與生產，並為總體經濟成長提供助力。

然而，和第三季相比，第四季GDP成長速度可能趨緩。一是與中美科技戰相關的華為急單效應或將消退，對中國大陸的出口成長可能有所回落；二是歐美疫情再度惡化，尤其是歐洲國家的重新封鎖，將會干擾第四季出口表現；三是報復性消費釋放後，內需成長可能會變得較為平緩，勞動市場疲軟對消費的滯後影響可能逐漸浮現。

根據星展集團預測，台灣、中國大陸與越南將成為今年維持GDP正成長的三個亞洲主要經濟體。

(時報資訊)