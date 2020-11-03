基隆一名50多歲婦人日前注射疫苗後因身體不適就醫，一度無法自主呼吸送入加護病房，市長林右昌表示，初步研判，婦人症狀應與疫苗無直接關聯，目前情況逐漸好轉，仍會持續關注。

基隆衛生局長吳澤誠表示，婦人施打疫苗第9天，全身無力、吞嚥困難、呼吸急促，醫院初步診斷是格林-巴利症候群（GBS），是身體免疫、過敏反應攻擊自己的神經系統造成，解決方式主要是針對其症狀治療，可用高劑量人類免疫球蛋白或血清置換術( plasmaphoresis )，用洗腎可以解決，婦人已經進行第三次洗腎，情況逐漸穩定，目前仍在負壓隔離病房治療。

林右昌說，已請醫院提供最好照顧，衛生局也將持續關懷，初步了解，應與疫苗無直接相關，此外，基隆流感疫苗依中央要求逐步施打，施打比例達7成，由於疫苗能提供完善保護力，也呼籲民中把疫苗留給長者、小朋友等需要施打的人優先使用。

(中時 )