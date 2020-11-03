金管會3日首赴台中視察雙語示範分行。金管會副主委邱淑貞偕同國家發展委員會副主委游建華及財政部次長莊翠雲首次前往中部地區視察台北富邦銀行市政分行、彰化銀行台中分行2家中部地區雙語示範分行。

金管會響應「2030雙語國家政策發展藍圖」，鼓勵各銀行設置雙語示範分行、提升員工英語能力及營造友善雙語金融服務環境，自2019年12月起至2020年9月已陸續視察星展(台灣)商業銀行天母分行、兆豐國際商業銀行蘭雅分行、中國信託商業銀行市府分行、第一商業銀行延吉分行4家北部地區雙語示範分行，本次則是首次前往中部地區進行視察。

金管會表示，本國銀行積極響應雙語政策，已將雙語示範分行之設置規劃推展至北中南各區，本次視察活動走出北部，實地瞭解臺中地區雙語示範分行之推展情形。考量各銀行設置進度、特點及差異性等因素，擇定台北富邦銀行市政分行、彰化銀行台中分行。

金管會指出，兩家雙語示範分行各具特色，北富銀市政分行是以個人金融及財富管理業務為主的分行，營業廳配置多種語言即時翻譯機及外語服務台Help Desk，目標外籍客戶包括新住民(外籍配偶)、來臺旅客及近期因受疫情影響回臺之僑胞；彰化銀行台中分行則為傳統大型分行，業務種類多元，因應鄰近學區、商業區及觀光區之外籍師生、旅客多，匯兌業務需求高，就外籍人士常使用之業務，規劃親民及方便利用之數位化金融設施。

兩家雙語示範分行之第一線櫃檯所提供之雙語金融服務，從人員服務、各項表單到環境設施等，皆展現友善的雙語金融環境，顯示本國銀行有足夠的條件及能力提供兼具創新及國際化之友善金融服務。

金管會表示，除了本次視察之兩家分行外，其他中部地區的雙語示範分行，亦提供科技兼具人文之創新服務。金管會說明，自去年開始推動雙語示範分行設置以來，有15家銀行已設立69家雙語分行，有需求之民眾可多加利用。金管會期許銀行推動設置雙語示範分行，以達營造友善雙語金融服務環境，近期金管會亦將赴南部地區視察推動情形。

(工商 )