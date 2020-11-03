長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭梁男殺害，學校校安中心第一時間未積極處理挨轟，事後學務長與校安中心主任請辭負責；日前一名自稱該校前學生爆料，在學期間她受前男友騷擾和持刀威脅，通報校安中心後，教官竟一副事不關己和推卸責任的態度，最後她因不堪騷擾選擇退學，批評「校安中心根本是裝飾」。

該前學生在《Dcard》發文表示，就學期間前男友不斷騷擾自己和朋友，甚至放話要傷人，系上老師很積極提供幫助，但通報給校安中心的教官時，不是被掛電話，就是被說「這個問題請老師多加注意就好」，讓她不禁痛呼「老師們沒轍了，所以才會打給你們求助啊！你們怎麼可以這樣推卸責任？」

一名自稱長榮大學前學生爆料，就學期間遭前男友威脅，還有申請保護令，但學校校安中心的教官處事態度冷漠。（圖／翻攝自Dcard）

她說老師們能做的事情都做了，包括沒收前男友的刀械，或在空閒時間約對方聊聊等，本以為可以勉強撐到畢業，她卻突然收到年男友的恐嚇，要將她和男朋友都殺了，然後再去自殺，讓她當時超級害怕，學校諮商中心有詢問她人在哪裡，還要她不要一個人行動。

之後校安中心和系上的輔導教官終於肯出面，但態度卻依舊隨便。她說一名女教官曾不滿詢問「為什麼不請父母接送你上學就好？」另一名男教官則是坐在椅上翹著腳、語帶諷刺的說「你有需要教官陪你上課嗎？」無奈之下，系上的老師只好請她先請假在家，導致她整整兩個禮拜沒到學校，不僅干擾學習進度，也拖累所有的組員。

校長得知此事時，學務長陪她一起去反應，但學務長過程中一直插話，強調學校的校安中心跟教官都有定期訓練，但在校長背後，對她的態度就相當冷淡，最後校方以「沒有真的發生什麼事」草草結束此事；而前男友的態度越來越惡劣，她最後忍受不了壓力和身心折磨，在大三時退學，感嘆說「還好我退學了，我還活著。可是那位馬來西亞的女孩子呢？」

(中時新聞網)