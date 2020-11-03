繼共享行動電源服務ChargeSPOT宣布導入蘋果輕巧App(App Clips)功能，讓使用者不需要下載App也能完成「借電」服務後；漢堡王今（3）日也攜手寄券寄杯App券券，成為大中華區首家在店內導入輕巧App的餐飲業者，透過示範店內完整的佈置與藉由輕巧App打造的快速點餐流程，大幅翻轉你前往速食店用餐的體驗，即使一個人前往店內，也能安心、順利又快速的完成點餐體驗。

蘋果（Apple）在iOS 14當中宣布加入全新的輕巧App（App Clips）功能，或許不少使用者很難想像實際能如何體驗？原先就與券券合作的漢堡王，再一次攜手券券，深度合作整合CRM系統，讓使用者藉由全新的輕巧App，體驗迅速店內點餐、付款、取餐流程。

漢堡王光華電導入蘋果輕巧App點餐服務，店內外完整改裝，期待吸引消費者嘗試。（黃慧雯攝）

走近漢堡王光華店，就會看見店外柱子、櫥窗都貼上了全新導入了蘋果輕巧App（App Clips）服務。消費者走入店內，也可以看見每一張桌子上頭也都貼上了輕巧App的點餐流程。拿起iPhone，可以掃瞄桌上QR Code或是用iPhone靠近桌上感應NFC晶片的位置，就會跳出券券開發的輕巧App介面。消費者點入後就可快速選擇外帶、內用的點餐內容，並且藉著Apple Pay完成付款。待餐點完成之後，iPhone就會收到推播通知，附上你的點餐編號，即可到輕巧App的專屬取餐櫃檯領取餐點。

拿起iPhone靠近桌上的感應位置，就會跳出輕巧App點餐畫面。（黃慧雯攝）

藉由輕巧App在漢堡王內點餐的流程畫面。（手機截圖）

藉由輕巧App在漢堡王內點餐的流程畫面（1）。（手機截圖）

如果你在等候取餐的過程中，手機已經跳開輕巧App的畫面，也不用擔心。當你走到店內取餐櫃臺前，地上也鋪設有輕巧App的QR Code，再掃一遍就會跳出你專屬的取餐編號，不用擔心費心點好的套餐會被別人拿走。

藉由輕巧App在漢堡王內點餐的流程畫面，不小心跳出輕巧App的畫面只要再掃一次取餐通道上的QR Code就會跳出來。（手機截圖）

體驗輕巧App點餐的經驗，有點類似於現今部分速食店面採用的多功能事務機點餐服務，但是更加便利許多。不僅可以直接坐在選定的座位上點餐，並且結帳時已整合電子發票，並且利用Apple Pay付款，等候餐點的過程可以坐在位置上安心等候，不需要在櫃檯前痴痴等候叫號，都是全新的體驗。針對輕巧App帶來的全新桌邊點餐體驗，券券共同創辦人 陳顥仁表示，蘋果輕巧App所能帶來的點餐體驗，優化了以往的點餐流程，不僅大量縮短點餐與付款的所需時間，優化過的流程很可能也將消滅餐飲店內的多功能點餐機、叫號機、震動叫號機，對於如今的點餐環境帶來相當大程度的改變。

輕巧App可支援iOS 14系統， iPhone SE(第一代)、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，以及第七代 iPod touch皆可使用。而因為iPhone XR（含）之後的NFC晶片設計與先前的不同，iPhone XR之後的機種只要點亮螢幕就可以感應可以驅動輕巧App的NFC晶片；而之前的機種需要透過控制中心打開讀取NFC的功能，即可體驗。

(科技)