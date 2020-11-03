搶攻「雙11」商機， foodpanda 生鮮雜貨專區首度推出雙11優惠活動，攜手 33 個品牌、超過 3,200 間店家，即日起至至11月11日活動期間，推出生鮮雜貨、日常用品、寵物用品，指定商品買一送一活動。除此，每天不同時段還有限量優惠碼可搶，最高消費滿 399 元可現折 111 元。

疫情後的生活及消費行為轉變並帶來的「疫」外商機，全台最大即時外送平台 foodpanda 自去年開始就積極搶攻生鮮雜貨市場，讓外送服務不斷進化，即時外送服務打破電商最快 24 內小時送貨的型態，各式生鮮雜貨商品平均 20 分鐘即可送上門。

自去年 11 月宣佈推出生鮮雜貨外送服務，foodpanda 積極佈局拓展零接觸商機，幫助企業數位轉型加入外送服務行列。 foodpanda 生鮮雜貨專區不僅網羅四大超商，更集結包括黑橋牌、棉花田生機園地及愛買等名店好舖，而日常生活所需的台安藥局、東急屋、小三美日甚至寵物公園，在 foodpanda 上也通通點得到。foodpanda 特別於雙 11 檔期推出慶祝活動，集結33個品牌超過 3,200 間店鋪，推出限定商品買一送一，涵蓋家用品、食品、美妝用品、寵物用品等居家必敗商品。雙 11 活動期間，更有從早到晚不間斷的超值優惠，每個時段都有限量優惠碼大方送：每天上午九點後開放限量優惠碼【9AM99】，消費滿 299 元現折 99 元；下午三點後開放限量優惠碼【3PM30】，單筆訂單可享 7 折優惠，最高折抵 50 元；晚上八點後開放限量優惠碼【8PM111】，消費滿 399 元現折 111 元的活動優惠。消費者在家打開 foodpanda 生鮮雜貨專區，動動手指就能輕鬆聰明點。

今年四月起， foodpanda開始協助「全家」串接起店到宅的消費需求，逐步深入各區，擴大服務範圍，至今已有超過千間店鋪提供外送服務。根據 foodpanda 調查，「全家」熱銷品項前三名為瓶裝水、杯裝飲品及茶葉蛋，尤其瓶裝水銷量遠超過預期。除此之外，也觀察到消費者選購生鮮蔬果、冷凍食品與民生用品有成長的趨勢，對便利商店來說，帶來衍生性效益。為響應 foodpanda 迎戰雙 11 ，「全家」特別推出多款單品咖啡買一送一，另再加碼滿額折扣優惠至 11 月底，「全家」在指定活動期間提供專屬優惠碼，只要在 foodpanda 生鮮雜貨專區訂購「全家」商品並輸入優惠碼【FM30】，滿 150 元可現折 30 元。

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