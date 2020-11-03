農委會日前因花776萬辦炒飯比賽遭批，近日又宣布將在12月辦理「國產豬創意料理競賽」，因國民黨將在11月22日上街抗議萊豬進口，外界質疑農委會是在轉移焦點。綠委陳亭妃今日表示，這是過度解讀。

農委會日前遭國民黨立委吳怡玎踢爆，花7百多萬紓困預算辦炒飯大賽，結果農委會主委陳吉仲到立院備詢時說，覺得7百萬還不夠，農業需要行銷。

國民黨日前宣布，將在11月22日結合公民團體上凱道，抗議民進黨政府開放萊豬進口，也傳出每位藍營立委至少將動員100人，當天會有超過3600人上街頭。

日前民進黨籍縣市長玩起「肉燥飯梗」，台南市長黃偉哲和高雄市長陳其邁率先隔空叫陣自家縣市的肉燥飯最好吃，不久後屏東縣長潘孟安也加入戰局。但近日台南市發生馬來西亞籍女大學生遇害事件後，民眾痛批「治安沒搞好，整天只會大內宣」，黃偉哲等人也不再提肉燥飯。

但農委會仍在10月27日發布「國產豬最安心，創意特色料理來相比」活動訊息，表示為推廣國產豬，將舉辦創意料理競賽，決賽將訂於12月20日辦理，並指出會以直播方式轉播現場比賽，讓消費者感受國產豬料理的創意及同步感受競賽的緊張感。

外界質疑農委會辦國產豬大賽，是為轉移萊豬進口焦點，陳亭妃回應，國產豬的創意料理每年都有，在這個時間點大家可能過度解讀，而台灣國產豬確實品質都比別人好，未來也希望行銷到國外。

(中時 )