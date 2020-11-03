8架共機昨進入我防空識別區西南空域，由於正值美國總統大選情勢緊繃，國防部長嚴德發今天表示，國防部掌握共軍是針對我方進行軍事演訓，呼籲對岸不要引起台灣2300萬人反感。他強調，不論局勢怎麼變，中共窮兵黷武的本質及對台武力宣示，都不會因為美國政權變化有改變，對此總統已指示加強整備。

美國總統大選投票在即，共機昨一口氣來了8架次進入我西南防空識別區，包括蘇-30、殲-16和殲-10等戰機和2架慢速機，讓美中台關係再度緊張。

對此，國防部長嚴德發今天在立法院表示，昨天8架次的共機，國防部掌握資訊顯示，第一他們是在台海周邊針對我方進行軍事演訓；另外則是針對外國機、艦經常進出我西南空域、巴士海峽，共軍也就此狀況進行訓練，「當然也是疲勞我們空軍的兵力，壓縮我們訓練的空域。」

嚴德發強調，美國總統大選對區域情勢和美中關係都有一定程度影響，但不論局勢怎麼改變，中共窮兵黷武的本質，及軍事威脅、對台武力的宣示，都不會因為美國政權變化有改變。他說，蔡英文總統已指示國軍要提高警覺、加強整備，掌握台海周邊區域情勢，並做好相關應處。

嚴德發說，我們再次表示譴責，希望中共能對區域的安全情勢，大家能夠共進一份心力，共同做出貢獻，不要引起台灣2300萬同胞的反感。

此外，路透社報導指出，美國將出售4架配備偵察系統的MQ-9無人機給台灣4架，並將與地面站台、代訓一併出售，軍售金額約折合171億台幣，全案已在美國國會進入批准階段，預料也將美中台關係更加緊繃。

對此，嚴德發表示，有關MQ-9無人機，這次美方第一次供售給盟國，我們在提出8架次的需求信函後，美方已按照程序來走，很感謝美方在台灣關係法和6項保證下對區域和平的貢獻。

有關MQ-9無人機的預算，嚴德發強調，目前尚未接獲美方正式通知，目前沒辦法編列到2021年的預算，將來會等到接獲通知後再編至後續年度預算，並送到立法院審議，核定後將按照計畫執行。

(中時 )