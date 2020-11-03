高雄某化工公司楊姓董事長，遭女助理指控，在澳門飯店總統套房內，利用權勢對她猥褻及性侵，刑事部分因發生地在外國，最後不起訴處分；民事侵權損害賠償部分，女助理提告求償150萬元，一審判楊董免賠，二審大逆轉，高雄高分院合議庭認為，楊董利用權勢，侵害女助理的貞操權及性自主決定權，判他需賠償40萬元。全案定讞。

根據判決書，被害人擔任楊董的董事長助理，2018年1月，陪楊董前往澳門度假入住酒店總統套房，該套房包括主臥室、次臥室及休息室，楊董睡主臥室，女助理住次臥室。某日楊董要求女助理替他做頭皮保養，並將房間所有燈、房門關上，女助理不敢違抗。豈料，頭皮保養完畢後，楊董竟開始親、舔、撫摸女助理胸部，甚至還將手指插入她下體性侵。女助理向飯店求救，在房間遭軟禁整整2小時後，才終於趁隙脫逃，搭機返台。

事後，女助理除向警方報案外，也在社群媒體Dcard上發文警示，要高雄女孩們求職時務必小心，揭露全部受到侵犯的過程，引發數萬網友按下心情回應；甚至另外一名已離職的前助理也發文證實楊董惡行。

此案刑事部分，因發生地在澳門，非我國刑法效力所及，最後不起訴處分。民事部分，女助理求償150萬元。橋頭地方法院勘驗當天兩人對話紀錄，認定2人關係密切，判楊董免賠。

上訴二審，高雄高分院合議庭法官則認為，勘驗兩人對話譯文，女助理對於楊董要求親密接觸並無意願，但礙於對方是老闆，才會藉故回應一些言語或一些動作，並試著轉移話題，卻遭楊董斥責。

從楊董的話語，顯見兩人是上下從屬關係，楊用喝斥責罵明示女助理必須照他要求做，不然就不用加入工作活動，而受到公司排擠，認定楊董利用權勢，侵害女助理的貞操權及性自主決定權，判他需賠償40萬元。全案定讞。

(中時新聞網)