台中市上個月發生高中生集體晚餐中毒事件，引發市議員的高度關切！市議員林祈烽、施志昌兩人3日質詢時，要求衛生局要對團膳業者從嚴稽查，尤其業者在3年內發生兩次學生餐食中毒事件是很重大的誤失，為學生健康一定要做好安全把關工作。衛生局長曾梓展說，已將業者移送法院查辦。

台中市議會警消環衛業務質詢第3天，市議員林祈烽和施志昌兩人質詢衛生局長說，上個月有3所高中職發生上百名學生晚餐集體中毒事件，如今已屆滿一個月，檢驗報告結果為何？衛生局有沒有對業者做進一步的處置辦法？

曾梓展表示，事發後衛生局緊急對學生採樣，也同步對業者稽查和採樣送檢，發現有2種病菌，一種是沙門氏桿菌，在人體和食物中均有出現，為重大食安事件，已將業者移送法辦；另外還有驗出仙人掌桿菌，食物中有，但人體沒有驗出來，等到後續事件告一段落，再來對業者開罰。

林祈烽質疑說，業者為台中市規模較大的團膳業者，在事件發生後，衛生局雖已將業者移送法辦，但在審理期間業者是否仍繼續供餐給學生食用？未來再發生的可能性會很高嗎？只要是屬於中高風險的業者，衛生局就要稽查從嚴，為市民和學生的食安問題把關。

曾梓展說，衛生局有勒令業者停工並做改善，3天後再稽查環境都符合相關規定，即准許重新復工；業者在過去3年發生2次中毒事件，衛生局已列入中高風險業者，教育局也對業者記點觀察，必要時可進行處理。

衛生局強調，現在團膳業者分為ＡＢＣ三級，高級風險、中級和低風險三種，低風險就是從來沒有發生過食安問題的業者，中級就是過去3年發生1~2次，高級就是過去3年發生3次以上的業者，衛生局均有不同層級的稽查管控。

(中時 )