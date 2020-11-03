PCB製程專業墊材廠—鉅橡(8074)跨足美耐板有成，成立子公司「鉅莊企業」，並以「多娜彩」及「LAVI樂維」雙品牌拓展市場，在品質獲得肯定下，鉅莊今年營收可望達9000萬元，並達成損益兩平，隨著市場知名度及占有率提升，鉅橡資深副總經理馮興運表示，明年鉅莊業績有機會較今年倍數成長，法人預估，鉅莊明年營收上看1.8億元，獲利可望達3000萬元。

鉅橡今天舉行「LAVI樂維透心板」新品發表會，馮興運表示，公司深耕專業印刷電路板製程墊材20餘年，台灣美耐板市場隸屬寡占市場，每年產值粗估100億元，由於美耐板製程與墊材製程約有80%相似，且美耐板產品平均毛利率高於PCB製程相關墊材，6年前開始跨入配方及製程與電木板相近的美耐板，並在5年前成立「鉅莊企業」，經過一年多努力，終於開發出第一片美耐板，初期以自有品牌「多娜彩」系列進軍國內建材市場，今年再因應市場需求，推出「LAVI樂維」品牌，搶攻高端美耐板商用建材市場。

鉅莊企業新推出的「LAVI樂維」品牌，憑藉全台獨家耐磨技術，採用德國特殊塗層，打造具備耐磨、抗菌防潮防霉等不同元素的室內裝潢材料，包含：美金金屬板、康倍特板、抗菌板等產品，深受室內設計團隊青睞，藉以打造商業設計空間，今日發表「LAVI樂維透心板」，首創「透心製程」，特別針對板材邊緣的黑線問題，首創無接縫收邊技術，且具備180餘種木紋、金屬、石材與基礎色調表現，呈現最先進的頂級質感，當所有的繪畫、材質都能透過LAVI樂維透心板，成為家具或檯面的一部份，藝術便能深刻自然地融入空間部件，從實質面上帶來更加深遠的意義；受惠美耐板取得正字標記，綠建材標章與防火建材等相關認證，且創新研發特殊功能性板材應用，深受室內設計團隊青睞，可望成為公司新的營運成長動能。

隨著產品布局發酵，鉅莊2019年美耐板營收3700萬元，2020年前3季美耐板營收成長至6200萬元，年增率68%，其中9月營收1200萬元，已達單月損益兩平，在新品陸續上市下，鉅莊商用建材出貨量可望逐步成長，今年營收有機會達9000萬元，並達成損益兩平，明年營收可望較今年倍增，上看1.8億元，獲利可望達3000萬元。

(時報資訊)