美系外資針對瑞昱(2379)具出最新研究報告指出，第三季獲利符合預期，惟毛利率因電視產品增加幅度大於預期，故相較第二季下滑，加碼評等、520元目標價。

美系外資指出，瑞昱第三季獲利表現符合預期，但因為不利的產品組合，導致毛利率下滑，每股獲利4.95元，與先前的預期大致相符，但比市場普遍預期高5%。

美系外資指出，瑞昱第三季平板電腦、個人電腦和電視的收入比第二季增長29%、比去年同期增長40%，最大亮點就是電視SoC的收入，該收入強勁反彈，季增長幅度逾30%，也使得結第三季單季毛利率由第二季度的44.8%下滑到41.4%，低於市場平均水平，現階段維持瑞昱加碼評等、目標價520元。

瑞昱第三季營收224.09億元，季增加29.25%、年增加39.68%，單季稅後純益25.09億元，季增加23.72%，年增加30.54%，每股稅後純益4.83元，瑞昱第三季營收、獲利同創新高，單季毛利率41.35%，季減少3.4個百分點，年減少1.53個百分點。

瑞昱將在今日下午舉辦法人說明會，屆時將會對第四季營運做出更明確說明。

(時報資訊)