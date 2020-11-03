「2020浙江台灣合作周」今天（3日）在杭州開幕，大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍出席開幕式致辭時表示，剛剛閉幕的中共十九屆五中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》，明確了「十四五」時期經濟社會發展的基本思路、主要目標以及2035年遠景目標，將為廣大台商在大陸的發展、為兩岸經濟合作創造更加廣闊空間。

張志軍表示，《建議》明確了「十四五」時期經濟社會發展的基本思路、主要目標以及2035年遠景目標，突出新發展理念的引領作用，提出一批具有標誌性的重大戰略，實施富有前瞻性、全局性、基礎性、針對性的重大舉措，統籌謀劃好重要領域的接續改革，必將為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢奠定堅實基礎。

張志軍表示，儘管當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，兩岸交流合作也面臨一些困難挑戰，但大陸有關方面關心和支持台胞台企發展的行動沒有停止，力度沒有減弱。

張志軍強調，大陸將堅決貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何「台獨」分裂行徑，加強兩岸交流合作，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇。

張志軍表示，相信廣大台胞台企能夠把握大勢，堅定信心，順應大陸經濟高質量發展潮流，融入大陸新發展格局，不斷拓展新領域新空間。希望我們共同努力，推動兩岸交流合作走深走實、兩岸同胞走親走近，為維護和推動兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興和祖國統一大業貢獻力量。

以下為致辭全文：

很高興來到美麗的杭州出席2020浙江·台灣合作周。首先，我代表海峽兩岸關係協會，向浙台合作周的舉辦表示熱烈祝賀，向出席合作周的兩岸嘉賓表示誠摯問候。

浙台合作周已成功舉辦7屆，是兩岸交流合作的重要平台。本屆合作周圍繞「共享機遇、融合發展」主題，採取線上線下結合的方式，在杭州、寧波、溫州、嘉興等地舉辦形式多樣的專題活動，對於新的形勢下推進浙台經濟交流合作、深化兩岸融合發展、幫助台胞台企事業發展具有積極作用。

當前，大陸抗擊新冠肺炎疫情鬥爭取得重大戰略成果，經濟穩步復蘇，成為全球第一個克服疫情不利影響、恢復增長的主要經濟體。面對新冠肺炎疫情影響和世界經濟深度衰退，我們加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，內需潛力不斷釋放，國內大循環活力強勁。我們出台了一系列助企紓困的政策措施，持續深化「放管服」改革，著力保護和激發市場活力；實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放，擴大外資市場准入，加快建設自由貿易試驗區、自由貿易港等開放新高地，實行更高水平的貿易和投資自由化便利化措施，為國內國際雙循環注入新動力。第三季度國民經濟延續了穩定恢復態勢，國內生產總值同比增長4.9％，前三季度同比增長0.7％，固定資產投資、貨物進出口總額、居民人均可支配收入等主要指標的同比增速均實現了由負轉正。一系列主要經濟指標的變化既展現了大陸疫情防控的巨大成效，又彰顯了大陸經濟的強大韌性和旺盛活力。

今年以來，各地區各部門繼續全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和以人民為中心的發展思想，關注台胞台企所思所盼，落實落細關於促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」和「26條措施」，針對疫情影響出台了支持台胞台企紓困的「11條措施」。各地相繼舉辦各種類型的兩岸經貿交流活動，為台胞台企分享大陸發展機遇創造條件。這充分表明，大陸依然是台胞台企投資興業的最佳目的地。

今年以來，兩岸經貿合作克服內外環境帶來的不利影響，保持了穩定發展勢頭。1-9月，兩岸貿易額1853.84億美元，同比增長12.4％，其中，大陸自台進口同比增長13.7％。台資企業生產經營基本穩定，在大陸A股上市積極踴躍。台商對大陸投資總體保持增長，一批投資金額大、科技含量高的台資項目相繼開工投產或增資擴產，浙江省台商投資勢頭也十分強勁。這充分表明，台胞台企持續看好大陸、對在大陸長期經營發展充滿信心。

剛剛閉幕的十九屆五中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二O三五年遠景目標的建議》，明確了「十四五」時期經濟社會發展的基本思路、主要目標以及2035年遠景目標，突出新發展理念的引領作用，提出一批具有標誌性的重大戰略，實施富有前瞻性、全局性、基礎性、針對性的重大舉措，統籌謀劃好重要領域的接續改革，必將為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢奠定堅實基礎，也將為廣大台商在大陸的發展、為兩岸經濟合作創造更加廣闊空間。

儘管當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，兩岸交流合作也面臨一些困難挑戰，但大陸有關方面關心和支持台胞台企發展的行動沒有停止，力度沒有減弱。我們將堅決貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何「台獨」分裂行徑，加強兩岸交流合作，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇。相信廣大台胞台企能夠把握大勢，堅定信心，順應大陸經濟高質量發展潮流，融入大陸新發展格局，不斷拓展新領域新空間。希望我們共同努力，推動兩岸交流合作走深走實、兩岸同胞走親走近，為維護和推動兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興和祖國統一大業貢獻力量。

各位嘉賓、各位朋友，

浙江民營經濟發達，市場體系健全，營商環境優越，是台資企業最集中、與台灣經貿交流合作最密切的地區之一。浙江省委省政府高度重視對台工作，認真貫徹中央對台工作決策部署，扎實落實關於促進兩岸經濟文化交流合作的政策措施並取得積極成效。針對新冠肺炎疫情影響，為台企提供用工、融資等精准幫扶措施，幫助台企復工達產逆勢增長。當前，浙江省正在深入學習和全面貫徹黨的十九屆五中全會精神和習近平總書記考察浙江重要講話精神，忠實踐行「八八戰略」，奮力打造「重要窗口」，全方位推進長三角一體化發展等重大戰略。這一切都將為台胞台企在浙江發展注入更強動力、提供更大舞台。希望台胞台企抓住機遇，順勢而為，積極參與浙台經濟交流合作，尋求更多合作機會，實現更大發展。

最後，預祝本屆合作周圓滿成功。祝各位嘉賓身體健康，工作順利，事業興旺，萬事順意。

謝謝大家！

(中時 )