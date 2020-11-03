火災撲滅後，林姓老翁向警方自首縱火。（陳鴻偉翻攝）

69歲林姓老翁疑因心情鬱悶，3日上午11時在環河南路某大樓8樓住家，以打火機燃燒衣物想要輕生，但後來受不了濃煙薰人，倉皇逃至樓下，不料火勢卻一發不可收拾，向上竄燒整個大樓，造成20多位住戶受困，警消緊急將人救出，但85歲黃姓老翁卻因嚴重嗆傷命危，據了解，涉嫌縱火的老翁上午就已經在頂樓大鬧企圖尋短，遭到住戶勸下後未料改縱火引起憾事。

警消3日上午11時許獲報，環河南路一段某大樓5樓起火，且火勢不斷向上延燒，消防局出動14部消防車及3部救護車前往灌救，陸續將20多位住戶救下，其中3人傷勢較重，黃姓老翁更是當場沒有呼救心跳，經送醫急救後仍宣告不治。

案發後林姓老翁前往警局，難過向警方表示：「火是我放的！」表示他因身體不好、心情煩悶，上午決定燒自己的衣服引火尋短，但後來受不了濃煙嗆鼻，自己逃出大樓，對釀禍感到十分後悔，警方現正依公共危險罪偵辦中。

(中時 )