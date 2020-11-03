EPUB 電子書服務 Readmoo 讀墨電子書今（3）日正式公開 mooInk C 6 吋彩色電子書閱讀器預購計畫：將於 11 月 10 日優先開放讀墨 VIP 會員預購，並於 11 月 11 日 中午 11:00 全面開放預購。

4096 彩色印刷電子紙技術 畫面溫潤不刺眼

從 2017 年踏入電子紙閱讀器市場後，讀墨就收到不少台灣消費者對彩色電子紙閱讀器的期盼與關心，督促著讀墨推出 mooInk C 。mooInk C 彩色電子紙閱讀器，是台灣第一台市售的彩色電子紙閱讀器，搭載元太科技 6 吋 E Ink Kaleido電子紙顯示螢幕及單色前導閱讀燈，可顯示 4096 種顏色。在顏色呈現上，彩色印刷電子紙擁有獨特的淡彩效果，畫面溫潤不刺眼，讀者將更方便的觀看商管書內的彩色圖表，童書、圖文書與食譜也清晰好讀。

讀墨也持續過往經驗與振曜科技攜手合作，讓mooInk C 百分百台灣製造，預計將於 2021 年第一季出貨。在外觀上，讀墨這次首度切入硬體設計，與竅門設計主持設計師王俊隆協力，以「書本造型」賦予電子書閱讀器兼容古今的新姿態，白色霧面書本造型背面以「解字」概念出發，將「墨」字筆法拆解，畫龍點睛點綴背蓋。。王俊隆的設計作品曾多次奪得世界設計大獎，並獲荷蘭 Droog、瑞士 Vitra 設計博物館、義大利 Missoni 等收藏家收藏。

讀墨第一台彩色 E Ink 閱讀器 mooInk C。（讀墨提供／黃慧雯台北傳真）

讀墨第一台彩色 E Ink 閱讀器 mooInk C，攜手竅門設計主持設計師王俊隆協力共同打造。（讀墨提供／黃慧雯台北傳真）

讀墨電子書表示，此次預購秉持「回饋」精神，希望以更優惠的價格，提供給台灣消費者與全球同步的全新閱讀體驗。mooInk C 原價新台幣 6,999 元，預購優惠價 5,888 元，再送原價 499 元的折疊皮套。

此外，讀墨電子書更與木馬文化、遠流出版、晨星出版、小魯文化合作，推出兩種超值優惠套組：《兒少經典精選套書（30冊）》或《克莉絲蒂推理精選（30冊）》與 6吋 mooInk C 及折疊皮套合購優惠價僅 6,999 元；無論是要幫孩子選擇進入電子書世界與奠定閱讀素養的第一套書，或是趁《尼羅河謀殺案》電影上映前重溫有謀殺天后之稱的阿嘉莎‧克莉絲蒂作品，現在正是時候！

(科技)