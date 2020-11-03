為鼓勵民眾搭乘濱海奇基線，觀銷處推出三款優質套票。（陳彩玲攝）

基隆市政府觀光及城市行銷處舉辦「基隆24小時不斷電 濱海奇基線跟著走」創意遊程影音徵件比賽，「基隆24小時不斷電-閨蜜小旅行」獲首獎，市長林右昌表示，希望透過民眾的觀點、深入在地生活發揮創意，發掘更多基隆創新玩法。

林右昌說，「基隆24小時不斷電 濱海奇基線跟著走」創意遊程影音徵件比賽總獎金高達19萬元，吸引34組參賽者前來挑戰，許多民眾開發專屬自己的創意不斷電遊程來參賽，作品多元內容豐富繽紛，網路票選更達3萬3千多人次參與，許多年輕朋友組團參加比賽，感受到基隆的年輕與活力，每一件作品都非常珍貴，更展現基隆新氣象。

觀銷處表示，這次比賽請到國內產、官、學界專業評審進行評分，取3三名及佳作3名，由許廣仲「基隆24小時不斷電-閨蜜小旅行」獲首獎，獎金8萬元，第二名簡維澤「空拍看見雨都生“基”玩到斷電」，第三名莊夢如「基隆新雨後，24小時漫步海港中」，佳作劉佳樺、郭炫德「山海基隆_濱海奇基線」、王宇齊「熱血青年們在基隆描寫他們的故事」、張雅喆「基隆人帶路 24小時玩翻港都」。

為鼓勵民眾搭乘濱海奇基線，觀銷處推出三款優質套票，「A方案-濱海奇基親子趣」一日乘車券及海科館門票，原價250元，優惠價150元；「B方案-基隆小鎮散步漫遊」北北基好玩卡交通暢遊一日券、和平島公園門票、樂品喜塘午茶套餐，原價485元，優惠價399元；「C方案-奇基饗食享樂」北北基好玩卡交通暢遊一日券、找到幸福咖啡店午茶、連珍糕餅、漁品軒伴手禮各一份，原價605元，優惠價499元，套票最高享6折優惠，民眾可至雄獅旅遊官網、雄獅旅遊門市、北北基好玩卡線上平台，以及KKDAY購買。

(中時 )