警方起出現金900多萬元等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

藝人澎恰恰上月23日在三溫暖與三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐協商2000萬債務時，家人擔心他遭到綁架報警，驚動警方將兩人帶回釐清。其實，刑事局去年早著手偵辦以通化街幫、綽號「芋仔」朱姓幫主為首的暴力討債集團，發現遠航董事長張綱維、台南擔仔麵女婿周文保等人都曾向該集團借貸，還不出錢即遭脅迫滋擾，嫌犯就曾闖入張綱維辦公室，並押走周男3天追債。

涉恐嚇澎恰恰、張綱維，通化街幫主及幕後金主楊醫師遭逮。(陳志賢攝)

警方發現，澎恰恰也曾向該集團借錢，上月底發生澎疑似遭控制行動事件後，檢警加快偵辦腳步，檢察官並多次傳喚澎到案說明。

檢警調查，朱嫌與楊醫師擔任金主的角色，以月息6％至16％不等對外放款，若對方還不出錢，即找竹聯幫平堂林姓男子等人追討。澎恰恰尚積欠兩人4100多萬元，當日雖未被暴力討債，兒子也沒遭強押回家拿房契，但澎曾遭朱嫌等人脅迫，要求他必須將前妻的房子拿來抵押。但朱嫌等人到案後皆否認恐嚇、暴力討債。

檢警擔心澎恰恰日後可能真的出事，2日收網將朱嫌、楊嫌、林嫌等7人逮捕到案，下午將移送北檢複訊。

(中時 )