20201102《旗開得勝》女兵徐巧芯報到 竟送馬英九這4字？！

被譽為「新生代國民黨女神」的徐巧芯最近上節目談家庭生活和過去在政治圈的工作經驗，她早先曾為黨內不少天王、天后工作，是黨內大神們的發言人，節目上請她一一形容歷任「老闆」，唯獨馬英九讓她一度語塞，後來擠出4字「憂國憂民」。

徐巧芯先前呼籲應該恢復徵兵制，也主張讓女生上戰場，但條件應該放寬，最近她在張啟楷主持的《旗開得勝》表示，像目前的標準是155公分，而她只有153公分，希望能將身高條件壓低，好讓她有當女兵的資格，而過去是天王天后收集機的她，也分享對過往「老闆們」的看法。

兩岸趨勢愈來愈緊張，徐巧芯提出「募兵」改「徵兵」。（圖／旗開得勝）

節目中，張啟楷拿出徐巧芯曾共事過的天王天后照片，請她用一句話形容這些人，被問到馬英九，她一度說不出話，央求先從朱立倫介紹起，她說眼中的朱立倫聰明伶俐、洪秀柱器宇軒昂、郝龍斌則是「永遠的大哥」，談到馬英九，徐巧芯想到4字：憂國憂民。

徐巧芯讚朱立倫頭腦靈活。（圖／旗開得勝）

徐巧芯進一步說，朱立倫相較於一般政治人物更為聰明伶俐，也比較會和年輕人打成一片，洪秀柱則永遠為了理想願意衝第一線，和郝龍斌相處很像家人，讚他十分重義氣，是人生中的貴人，至於馬英九，徐巧芯說，印象中馬英九除了運動外幾乎沒有個人時間，每天生活都跟工作有關，算是相當工作狂。

(中時新聞網)