半導體產業供應鏈等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，挹注園區半導體產業出口穩健成長。（盧金足攝）

中科營運大躍進！今年園區就業人口達5萬1000多人，10年間就業人口翻倍，而以去年人均產值估算，全台三大科學園區人均產值939.9萬元，中科去年的人均產值更高達1568萬元，被封為「最會賺」的科學園區，今年預期有機會挑戰9000億元，再創營業額新紀錄。

各行各業遭受新冠肺炎疫情如海嘯般衝擊，很多國家紛推出振興經濟策略，但中部科學園區在管理局與廠商攜手抗疫，營運動能持續爆發，2020年營業額逆勢成長，1至8月較去年同期成長22.22％，預估全年將達8600億元，受惠半導體產業需求增加，挹注中科園區半導體產業出口穩健成長。

中科管理局長許茂新強調，中科台中園區榮獲生態社區綠建築鑽石級標章，肯定中科多年來用心經營以及維護友善環境的努力成果。（盧金足攝）

全台三大科學園區的人均產值939.9萬元，中科去年的人均產值更高達1568萬元。（盧金足攝）

中科管理局長許茂新指出，受惠於遠距商機帶動相關電腦通訊等設備需求成長，以及5G通訊基礎建設、高效能運算等新興科技應用，晶圓代工等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，促使半導體產業供應鏈等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，推升中科整體營收成長。

今年1至8月營業額達6046.31億元，較去年同期4947.10億元，成長22.22％，創下歷年同期新高；其中積體電路產業4881.56億元、占比80.74％最高；光電產業923.99億元次之，約占15.28％；精密機械產業157.40億元，約占2.60％。

此外，今年1至9月出口額4014.50 億元，較去年同期成長兩位數高達21％。就產業別言，由積體電路產業3030.59億元領軍，高達75.49％，較去年同期成長32.71％，顯示半導體產業供應鏈等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，挹注園區半導體產業出口穩健成長。

光電產業820億元居次，約占20.43％；第三為精密機械產業121.68億元，比重約3.03％，值得一提的是，受疫情影響，很多宅經濟發威，包括在家辦公的通訊設備需求，也成長達兩位數。

中科園區招商引資同步表現亮眼，1至10月已引進高科技廠商18家，主要以精密機械7家最多、生物技術及光電各4家居次，投增資額達272.18億元；截至今年10月底，中科已引進216家國內外高科技廠商。

中科管理局強調，為推動園區永續發展，以打造成為人文、環保及科技元素的優質園區為目標，持續致力於營造具競爭力之綠色科學園區典範，今年榮獲台中園區生態社區綠建築鑽石級標章，肯定中科多年來用心經營以及維護友善環境的努力成果。

(中時 )