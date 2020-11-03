金管會副主委邱淑貞偕同國發會副主委游建華、財政部次長莊翠雲，今（3）日首次前往中部地區視察北富銀市政分行、彰銀台中分行2家中部地區雙語示範分行。金管會表示，目前已有15家銀行共設立69家雙語分行，近期亦將赴南部地區視察推動狀況。

金管會響應「2030雙語國家政策發展藍圖」，去年起鼓勵各銀行設置雙語示範分行、提升員工英語能力及營造友善雙語金融服務環境，並自去年12月起陸續視察台灣星展銀天母分行、兆豐銀蘭雅分行、中信銀市府分行、一銀延吉分行等4家北部地區雙語示範分行。

金管會表示，國銀積極響應雙語政策，已將雙語示範分行的設置規畫推展至北中南各區，此次視察活動走出北部，實地瞭解台中地區雙語示範分行的推展情形，考量各銀行設置進度、特點及差異性等因素，擇定北富銀市政分行及彰銀台中分行進行視察。

金管會指出，今日視察的2家雙語示範分行各具特色。北富銀市政分行以個金及財管業務為主，營業廳配置多種語言即時翻譯機及外語服務台Help Desk，目標外籍客戶包括新住民、來台旅客及近期因受疫情影響回台的僑胞。

彰銀台中分行則為業務種類多元的傳統大型分行，因應鄰近學區、商業區及觀光區的外籍師生、旅客多，匯兌業務需求高，因此針對外籍人士常使用的業務，規畫親民及方便利用的數位化金融設施。

金管會表示，2家雙語示範分行第一線櫃台提供的雙語金融服務，從人員服務、各項表單到環境設施等皆展現友善雙語金融環境，顯示國銀有足夠條件及能力提供兼具創新及國際化的友善金融服務。而其他中部地區的雙語示範分行，亦提供科技兼具人文的創新服務。

據金管會統計，自去年開始推動雙語示範分行設置以來，已有15家銀行共設立69家雙語分行，有需求的民眾可多加利用，並期許銀行持續推動設置雙語示範分行，以達營造友善雙語金融服務環境，近期亦將赴南部地區視察推動情形。

(時報資訊)