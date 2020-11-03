網通再添新兵！耀登(3138)深耕天線市場30年，以天線技術與產品作為核心業務，水平衍生出測試認證及儀器設備代理銷售等三大業務。隨著5G通訊技術突破，天線扮演著關鍵角色，天線性能優劣決定無線通訊產品的效能，耀登持續耕耘工控、車載等高毛利領域，手握5G高頻陣列天線模組、sub 6G天線等關鍵模組技術的優勢，做好準備在第一時間協助業界突破障礙進入5G市場，耀登預計12月上旬上市掛牌。

因應5G商用化，耀登經營三大重點，包括天線開發、設計及製造，量測設備銷售及技術支援服務，以及電子產品測試認證服務，均跨足5G領域，耀登擁有完整天線整合方案，服務客戶範圍涵蓋筆電、手機等消費性電子、網通、物聯網、車聯網、智慧家庭、工業運用及生醫電子等高複合成長率領域，結合具第三方認證的檢測實驗室，在電子產品上市販售前，耀登提供客戶從天線設計到開發製程、生產製造與測試的完整服務，另外耀登的第三方認證實驗室更提供電子產品符合各國法規之測試認證，同時可以提供136國國際轉證服務，提供客戶全台唯一一站式的整合服務。

在台灣，耀登工控天線領域處於領先地位，耀登表示，工控市場在天線通訊的性能與可靠度要求較高，全球做RFID智能標籤讀取器市佔最高的美國Zebra Technologies，為長期密切的合作夥伴，全球工控領域前三大的廠商，有兩家都是耀登的客戶。耀登業績逐年穩健成長，近三年年複合成長率達6.5%，2020年1~9月營收年增26.04%。

全球供應鏈因為新冠疫情而重新布局，之前歐美把亞洲當作是製造工廠，但後疫情時代的優勢在於區域化市場形成，歐美將漸漸轉而設立無人工廠，所以工控是耀登目前著重的重點項目之一。

耀登近期專研天線模組與軟硬體整合系統，為了與同業做出區隔性，在車載天線部分已從後裝市場進展到前裝市場，已經拿下大陸第一大電動車並打進日本豐田供應鏈的耀登，看準工控天線在智慧工廠與自駕車的市場潛力，已積極開始布局。目前已有多家國際級工控領導廠商是耀登長期服務之客戶，未來將持續鎖定無人工廠與無人自駕車，在這波後疫情時代積極搶攻5G市場。

(時報資訊)