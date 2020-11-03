央行今標售11月364天期存單，發行金額1700億元，投標總額4041.2億元，投標倍數2.38倍，平均加權平均利率為0.208%。364天期存單利率又再創了歷史新低。

目前央行標售的7天期存單利率已經降到0.11%，28天期存單利率也只有0.34%；至於隔拆利率更已跌破了0.1%，僅有0.08~0.078左右。央行每天進場沖銷的短天期存單，7天期存單的沖銷金額瓜分近半。

市場人士指出，央行每日央行存單標售的7天期利率才0.11% 市場還是申購一堆，浮濫資金沒去處，央行為沖銷也要顧及成本，但即便如此，銀行還是忍痛買單！

由於市場資金氾濫無處可去，只能低利搶標定存單。根據央行公布的標售結果，本期共吸引億元資金4041.2搶標，投標倍數2.38倍，得標比率為42.07%。

11月4日發行364天存單，已經連11個月搶標資金全都達2倍以上的較高水位，國際上大多數地區新冠肺炎疫情仍嚴峻，仍有經濟衰退疑慮，企業加碼投資意願低，美國總統大選結果未定，市場不確定因素升高，閒置資金無處可去化，不得不尋求相對穩定的工具，因而存單搶標熱度也持續爆表！

(時報資訊)