清水區護岸路是濱海自行車道重要路段之一，民眾卻發現沿途遭人濫倒建築及事業廢棄物，向市議員楊典忠等投訴。楊典忠3日質詢說，經現場會勘後通報市府環保局並配合檢調機關偵辦，卻發現廢棄物越倒越多。副市長陳子敬說，未來將環保局、警察局與保七總隊聯合稽查。

楊典忠說，台中市升格直轄市以來，海線地區發生過至少百件廢棄物傾倒案件，從國道三號、國道四號橋下、大甲溪沿線、大肚山野溪河谷，海線地區儼然淪為不肖業者傾倒廢棄物的天堂；部分地區廢棄物還留置現場已超過10年，農地山坡地夾著雜廢棄物成為海線地區特殊景觀。

楊典忠表示，民眾10月17日從臉書傳送清水護岸路沿途照片，10月21日環保局稽查隊回覆檢調偵辦中；但他10月29日再去現場查看，發現又增加一處廢棄物，10月31日民眾又看到現場增加廢棄物；他認為不肖汙染行為人簡直「把政府當塑膠」。

楊典忠認為，清水區護岸路以南是都市計畫的特等農業區，國產署讓台中市優良農地上堆置事業廢棄物超過5000立方公尺，是中央與地方公權力不彰；冰凍三尺非一日之寒，國產署只立牌不管理；他要求市府對於國產署縱容管理土地遭堆置廢棄物，應該連續開罰，遏止非法棄置行為。

環保局代理局長陳宏益說，護岸路廢棄物案，該局獲報後立即稽查並通報檢調機關，也責成土地所有權人國產署加強阻絕；有鑑於亂倒廢棄物的趨勢，市府明年將成立無人機與科技稽查中隊，專責無人機定期空拍以監控汙染情況，並設置遠端錄影設備與警察局合作，監控不法情事，並加強管控人車較少之偏遠地區，讓不肖業者不敢再來台中市傾倒廢棄物。

(中時 )