內政部長徐國勇遭疑在國會殿堂答覆治安會報時說謊，徐國勇今(3)日在臉書澄清，昨日備詢時第一時間他確實將治安會報誤聽為毒品防制會報，因此回答地並不是很肯定，但絕無說謊的意思。

昨日立委張其祿在內政委員會中質詢徐國勇「治安會報開了沒」，徐國勇當場回應「一定是有開的，只是會議記錄忘了放上去」，但事後發現根本沒開過，張其祿痛批徐國勇根本就是公然在國會殿堂中說謊！

對此，徐國勇今日在臉書上解釋，治安會報召開的次數這是一個客觀的事實，他不可能、也沒必要對此在國會殿堂說謊。昨日備詢時第一時間他確實將治安會報「誤聽」為毒品防制會報，因此回答地並不是很肯定，但絕無說謊的意思。

對於徐國勇的解釋，網友們也傻眼了，紛紛回應指出「民進黨又開創新詞了」、「好好道歉真的很難嗎？」、「走私=超買、跳電=超載、吃案=瑕疵、說謊=誤聽，請問民進黨甚麼時候要出字典？」、「不愧是文組法律人，很會凹」、「DPP重新定義了下限的邊界」、「黨領導下的台灣，真的不一樣了，超讚」。

(中時新聞網)