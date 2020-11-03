由「千秋王子」玉木宏領銜主演的話題日劇「極道主夫」熱播，兇臉搭配圍裙的反差萌笑料百出，近期更有建商活動統計，五成男性更樂於下廚房。

富宇建設長期經營社區活動聯繫住戶情誼，日前延伸富宇《隨堂》雜誌廚藝專欄，於台中舉辦「廚神大會師」活動，募集社區住戶一人一菜秀廚藝，不僅名額瞬間秒殺額滿，當中男性比例高達五成，年齡也從25歲橫跨至75歲，顛覆以往想像。

近十年雙薪家庭比例大增，夫妻共同分攤家務，越來越多男性在廚房找到成就感。富宇建設協理周燕槿觀察，「廚神大會師」活動中，男性與女性分享的菜色各有特色，女性端出的菜色以創意料理居多，男性料理的拿手菜多半來自個人的生命經驗，如當兵、工作、旅外等記憶中的美味；擺盤上女性偏好精緻美感，男性則偏向豪邁、澎湃。

活動中有長期居住海外的住戶，思念家鄉味道，為愛燉煮孩子最愛的花生滷豬腳，數年磨練而成拿手菜；也有住戶帶來下部隊時難忘的炒滷味，在金門當兵的住戶也分享懷念的蒜苗炒臘肉，12位廚神一一上菜、說菜，分享創意、回憶和幸福。

周燕槿進一步指出，富宇重視家庭，踏實打造家的價值，無論誰進廚房，與家人共享美味菜色、與鄰里建立友善關係，才是富宇活動希望帶給住戶最珍貴的禮物。

(工商 )