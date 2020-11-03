1996年11月3日，24年前的今天，名人堂球星巴克利(Charles Barkley)單場抓下33個籃板，還砍下20分。那是巴克利轉到火箭的第一季，對上的正是老東家太陽。身為史上最矮的籃板王，巴克利當時說：「我最自豪就是我的籃板能力，任何人都有能力得分，但我如果不用負責得分我還能搶更多籃板。」

巴克利除了菜鳥球季，生涯數據從未低於「雙十」，他退休前仍有場均14.5分、10.5籃板，即使年紀大了，他進攻籃板的數量都沒有下滑(場均4個)。老巴的進攻籃板總數4260排名史上第6，其中5人是名人堂成員。

早年的籃球沒有那麼多外圍打法，掌握籃板球的一方可以主宰比賽。傳奇中鋒張伯倫(Wilt Chamberlain)、比爾羅素(Bill Russell)是唯二生涯籃板突破2萬個的球員。如果把張伯倫的身高優勢考慮進去，比爾羅素(208公分)可能是史上最強的籃板高手。

現代球迷每年總冠軍賽都看到比爾羅素出來頒獎，羅素球員時代拿了11次總冠軍，連續10季場均超過20個籃板，還保有半場32個籃板的紀錄(單場最高51個)。羅素生涯防守貢獻值史上第1也遠勝張伯倫，寫下「做好防守才能摘冠」的鐵律。

(中時新聞網)