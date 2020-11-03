歌手吳青峰這段時間正忙著「十六葉」演唱會巡演，是最該心無旁鶩的時候，但卻不得不分神，昨他在IG發文，表示雖是休息日「想說一些不是很討喜的話」，而會不得不說這些「不討喜的話」，是因為粉絲團總收到令人感到不舒服的訊息，其中包含把他幻想成另一半來說話，且已當成事實在陳述，最糟的是模仿他筆跡或假扮成他，到處詐騙取得好處，讓青峰不得不跳出來，警告「請適可而止」。

青峰表示，平時不會看陌生訊息，但小編會偶爾幫忙檢查有無漏掉重要訊息，但卻常看到一些讓人不舒服的內容，包含過分私密、情色裸露的圖文，或過分親暱稱呼他，或是措詞不太禮貌，甚至有幻想情節，「完全把我當作另一半，不斷說『我知道你寫什麼什麼是寫給我的，說什麼是為了討我歡心，我知道你今天特地等我⋯』」等，並把幻想當成了事實在講。

青峰IG貼文。(翻攝自青峰IG)

青峰表示，10多年來經歷這些無數次，但他沒有特別阻止，就被當成理所當然，「然後演變成各種騷擾跟蹤，或被當作默認」，接著對方就用同樣的方式四處散播荒唐的說詞，還被不少人當真，成了奇怪的謠言指控，甚至拿來詐騙，「自稱我乾妹或是另一半、自稱替我代筆歌詞、模仿我筆跡寫情書給自己…」，還真的騙到很多好處。

情況越來越失控，青峰也無法再坐視不理，於是嚴正提出警告：「所以以後小編看到這樣的訊息，會封鎖喔，有很多訊息真的是不堪入目，這樣下去鐵定養出怪物，為了彼此的身心健康，也為了防微杜漸，不演變成以往不好的經驗，必須如此」，請有以上行為的人「適可而止」。

(中時新聞網)