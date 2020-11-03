叫我第一名！台中市在有「菜市場金馬獎」之稱的「經濟部優良市集及樂活名攤評核」中，摘星3891顆，創下全台縣市唯一突破三千顆星的亮眼成績，蟬聯全國第一。

經發局指出，台中市今年市集與名攤總計斬獲3891顆星，相較去年度1702顆星「翻倍」成長，並有25處獲優良市集，其中四星6處、三星17處、二星7處，市集總星數有89顆星；樂活名攤計有1729攤。

其中，五星1攤、四星32攤、三星381攤、二星1211攤、一星104攤，名攤總星數有3802顆星，市集與名攤總計3891顆星，總星數為全國15縣市第一名，也是各縣市中歷年最佳成績。

優良市集包括逢甲觀光夜市、建國公有零售市場、第二公有零售市場、大甲第二公有零售市場、福安公有零售市場及霧峰公有零售市場等6處市集獲得四星優良市集肯定，獲獎數創下台中歷年四星市集評比中最多。

樂活名攤今年星數均呈現倍數成長，成績最傑出的市集為建國公有零售市場，除1家五星名攤源和冷凍食品行外，還包括7家四星名攤、24家三星名攤、72家二星名攤及5家一星名攤，共109攤獲獎，總計254顆星。

經發局表示，今年中央與市府投入傳統市集約2億200萬元預算，重新進行全方位升級、包括6處市場公廁整修、太平市場及大甲第一市場電梯汰換、耐震補強工程、以及市場建築設備修繕工程等；另也加強攤商教育訓練，協助市集行銷。

首次舉辦「傳統市場青商經營提升計畫」，規畫系列課程指導青商攤位經營關鍵知能，藉由專家諮詢及實地輔導，帶動市場攤商正向學習氛圍與契機。

經發局上半年推出「2020食尚台中夜市人氣美食大賞」及「台中好食金夏趴-古早味美食嘉年華行銷活動」，結合台中購物節熱潮，成功帶動傳統市集美食話題。

今年遇疫情影響，市府配合經濟部政策，輔導攤商落實防疫、保持市場環境整潔，鼓勵攤商積極參與「市場全員認證評核」，評核榮獲全台第一、參與攤數歷年最高等佳績，提升消費者到市場購買的動力與信心。

(中時 )